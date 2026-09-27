شهرستان شهرضا نیازمند تخصیص اعتبارات ملی برای حفظ، مرمت و احیای بنا‌های تاریخی و تدوین طرح جامع گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فریبرز امیری فرماندار شهرستان شهرضا در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گفت: شهرضا ۲ اثر میراث تاریخی ثبت جهانی، ۵۰ اثر ثبت ملی و ۲ اثر میراث ناملموس فرهنگی ثبت ملی دارد و با توجه به قرار گرفتن شهرستان در شاهراه مواصلاتی شمال به جنوب، باید برای جذب گردشگر و توسعه بومگردی ها، برنامه ریزی و سرمایه گذاری بیشتری انجام داد.

فریبرز امیری با اشاره به قدمت ۹۰۰ ساله بازار تاریخی سرپوشیده شهرضا، افزود: ۱۱ اثر تاریخی در دل بازار شهرضا به ثبت رسیده است و برای حفظ و مرمت آن، باید هیات امنای بازار با وجود همه کسبه تشکیل و اساسنامه بازار تدوین شود.

در این جلسه همچنین مشکلات دهکده گردشگری روستای اسفرجان، ایجاد شهرک صنایع دستی در ورودی شهر از سمت اصفهان، احیا و مرمت بافت تاریخی و حل مشکلات بافت فرسوده ستاره دار بررسی شد.