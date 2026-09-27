تالار‌های بورس کالای ایران امروز ۵ مهر، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۶۳ تن انواع محصول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز بیشترین حجم عرضه‌ها در تالار صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد به طوری که یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۵۰ تن محصول شامل یک میلیون و ۳۱۷ هزار تن سنگ آهن، ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن آلومینیوم، ۳ هزار و ۵۵۰ تن مس، هزار و ۴۰۰ تن روی و ۵۰۰ تن چدن روی تابلو می‌رود

تالار سیمان هم امروز میزبان عرضه یک میلیون و ۱۰۲ هزار و ۹۹۶ تن محصول است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم قرار است ۲۷۸ هزار و ۱۰۹ تن محصول شیمیایی، لوب کات، وکیوم باتوم، روغن و مواد پلیمری روی تابلو برود.

۹۴ هزار و ۲۰ تن سیمان، قیر و کلینکر هم در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

۱۹ هزار و ۸۸۸ تن محصول هم در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.