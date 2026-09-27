آثار دیجیتال سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر، شامل بیش از ۱۴۰ اثر فرهنگی و رسانه‌ای، در تجمع مردمی میدان امام خمینی (ره) بوشهر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر اظهار کرد: این بسته به همت مرکز فضای مجازی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تهیه شده است.

مهراب کیانی افزود: بسته آثار دیجیتال کنگره، مجموعه‌ای از تولیدات رسانه‌ای را در قالبی یکپارچه در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد که چهار محور تاریخ مقاومت استان بوشهر، دفاع مقدس، مدافعان حرم و وطن و اجتماعات مردمی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت ثبت و بازنمایی رویداد‌های مقاومت در قالب‌های رسانه‌ای گفت: هدف از گردآوری این آثار ارایه مجوعه‌ای منسجم از تولیدات مرتبط با تاریخ مقاومت و ایثار در استان بوشهر است؛ آثاری که این روایت‌ها را در قالب‌های دیجیتال و قابل دسترس به مخاطبان عرضه می‌کنند.

کیانی ادامه داد: این مجموعه تلاش دارد بخشی از روایت‌های تاریخی و فرهنگی مرتبط با ایثار و مقاومت مردم استان را با استفاده از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای بازنمایی کند.

مسئول مرکز فضای مجازی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز گفت: این بسته در چهار بخش تولیدات تاریخ مقاومت استان بوشهر، تولیدات دفاع مقدس، تولیدات مدافعان حرم و مدافعان وطن و تولیدات میدان اجتماعات مردمی تنظیم شده است.

مهدی حیدری افزود: آثار گردآوری‌شده در قالب‌های متنوعی از جمله پوستر، موشن‌گرافیک و کمیک‌موشن تولید شده‌اند تا موضوعات مرتبط با کنگره با شیوه‌های گوناگون رسانه‌ای به مخاطبان ارائه شود.

مدیر تولید بسته آثار دیجیتال کنگره نیز اظهار کرد: بیش از ۱۴۰ اثر در این مجموعه گردآوری شده است که بخشی از آنها در قالب پوستر و بخشی دیگر در قالب موشن‌گرافیک و کمیک‌موشن ارائه می‌شود.

یاسر باغداری منفرد افزود: استفاده از قالب‌های تصویری و متحرک، امکان روایت موضوعات مرتبط با تاریخ مقاومت، دفاع مقدس و اجتماعات مردمی را با بیان‌های متنوع رسانه‌ای فراهم کرده است.