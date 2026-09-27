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مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر نقش این قانون در ایجاد شفافیت، ساماندهی فرایندهای ثبتی و افزایش اطمینان مردم در معاملات ملکی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد افخمی، با اشاره به سابقه بیش از یکصدساله قانونگذاری در حوزه املاک و اسناد گفت: هدف اصلی قوانین ثبتی، ایجاد نظم، ثبات و امنیت در معاملات و صیانت از حقوق مردم است و شهروندان باید بتوانند با اطمینان و آرامش نسبت به خرید و فروش املاک اقدام کنند.
قانون الزام؛ رویکردی امنیتمحور
وی با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با رویکرد ایجاد امنیت در معاملات ملکی تدوین و اجرایی شده است، افزود: از اهداف مهم این قانون، افزایش امنیت معاملات، جلوگیری از معاملات معارض، ایجاد شفافیت و استفاده از سامانههای ثبتی است.
قانونی سامانهمحور
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به اینکه این قانون ماهیتی سامانهمحور دارد، گفت: اجرای قانون الزام از ۳ تیر ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرایی شده و بخش مهمی از فرایندهای مرتبط با معاملات و ثبت املاک در چارچوب سامانههای پیشبینیشده در قانون دنبال میشود.
تشریح ماده ۱۰ قانون الزام
افخمی همچنین به تشریح ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و افزود: این قانون را میتوان از قوانین مترقی در حوزه ثبت معاملات دانست که با تکیه بر زیرساختهای سامانهای، مسیر شفافتر و مطمئنتری را برای ثبت و ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول فراهم میکند.
اجرای ماده ۱۴ در استان تهران
وی اجرای این قانون را از اقدامات ارزشمند قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد و گفت: مواد مختلف این قانون از جمله مواد ۱۰ و ۱۴، نقش مهمی در ساماندهی وضعیت ثبتی املاک و ایجاد شفافیت در معاملات دارند. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران همچنین از اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان تهران خبر داد.
اهداف نهایی اجرای قانون
افخمی، شفافسازی، برخورداری از سند رسمی قابل دفاع و صیانت از حقوق خریداران را از اهداف نهایی اجرای این قانون برشمرد و افزود: ایجاد بسترهای مطمئن ثبتی میتواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و افزایش اطمینان مردم در معاملات ملکی داشته باشد.
پاسخ به سؤالات مردمی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران به سؤالات مردم درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پاسخ داد. جمع کثیری از شهروندان تهرانی پیش از پخش برنامه، پرسشهای خود را درباره ابعاد مختلف این قانون ارسال کرده بودند که بخشی از این سؤالات در جریان گفتوگوی زنده مطرح و پاسخ داده شد.