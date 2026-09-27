به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان با اشاره به حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به شرکت فولاد این استان گفت: ۱۷ هزار نفر از بمباران فولاد خوزستان تاثیر پذیرفتند، این در حالی است که واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی بیشتر بمباران شدند، ولی تاثیرپذیری آنها کمتر بود.

مهدی چنانی افزود: نیرو‌های نظامی و دیپلماسی، مردم و صنعتگران چهار رکن اساسی کشور در شرایط جنگی هستند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان در سنگر دفاع در حفاظت از امنیت اقتصادی مردم در تلاش هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گتوند بر ضرورت اهمیت توجه به صنایع کوچک تاکید کرد و گفت: ۱۳۸ واحد صنعتی خوزستان حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارند که در مدت کمتر از ۶ ماه، ۲هزار و ۵۰۰ اشتغال ایجاد کردند؛ این موارد حمایت از صنعتگران را الزامی می‌کند.

چنانی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک افتاده است، گفت: ۲.۸ همت از محل اعتبارات تسهیلات سفر رییس جمهور به خوزستان برای نخستین بار به صنایع کوچک استان اختصاص یافته است.

وی افزود: این شرکت با تلاش‌های انجام شده موفق شد فرهنگ تسهیلگری مشکلات مردم را در جامعه نهادینه کند به طوری که استان خوزستان در سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست سرمایه گذاری در کشور شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان به تغییر دید استان نسبت به صنعتگران و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان اشاره و بیان کرد: در سال‌های گذشته جذب سرمایه مربوط به ماه‌های پایانی سال بود ولی با اقدامات انجام شده برای نخستین بار موفق شدیم در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۷۰ درصد منابع را جذب و سرمایه گذاری را تسهیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه حفظ این رتبه مهمتر از کسب آن است، خاطرنشان کرد: همیشه در خوزستان به صنایع بزرگ توجه شده و تمامی منابع به این سمت گرایش یافته که این اتفاق با تغییر نگاه تحولی نسبت به صنایع کوچک محقق شده است.

چنانی به بازدید اعضای کمیته احیای واحد‌های صنعتی و واحد‌های فعال زیر ظرفیت از واحد‌های صنعتی گتوند اشاره کرد و گفت: اعضای ستاد پایش نیز از واحد‌های صنعتی، واحد‌های فعال، نیمه فعال، راکد و آسیب دیده جنگ بازدید و تصمیماتی اتخاد کردند.

وی مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتگران را یادآور شد و افزود: طی رایزنی‌های انجام شده مقرر شد از منابع تسهیلاتی خودمان نزد بانک صنعت و معدن برای واحد‌های آسیب دیده در قالب سرمایه در گردش مبالغی اختصاص داده شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان تاکید کرد: اختصاص این اعتبارات به شرط این است افرادی که با وجود آسیب و متوقف شدن کار تولید، پای کار ماندند در اداره صنعت و معدن پرونده تشکیل دهند.

وی به حمایت معاون اقتصادی استاندار از صنعتگران گتوند اشاره کرد و افزود: مقرر شده در نشست بعدی این موارد برای تسهیل مشکلات صنعتگران مطرح شود، که با توجه به رغبت صنعتگران شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.