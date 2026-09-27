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فرمانده سپاه ناحیه بندرگزاز بازسازی عملیات غرورآفرین فتحالمبین در قالب نمایش رزمیفرهنگی فتح خون، پنجم و ششم مهر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سرهنگ پاسدار حسن اخلی گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان، شاخصترین برنامه استانی بندرگز برگزاری نمایش رزمیفرهنگی و بازسازی عملیات غرورآفرین فتحالمبین در قالب نمایش فتح خون در ساحل دریای بندرگز است.
او افزود: این برنامه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، یکشنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد.
سرهنگ پاسدار حسن اخلی ادامه داد: این برنامه به ۴۷ سال ایستادگی و حضور مردم بندرگز در برهههای مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دوران سازندگی اشاره دارد و این نمایش در ۱۷ پرده طراحی شده است و نقش مردم بندرگز در پیروزی انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی ۸ ساله، ۱۲ روزه و جنگ رمضان را تصویر میکشد.
سرهنگ پاسدار اظهار کرد:این رویداد همراه با تجهیزات، ادوات و بازسازی صحنههای نبرد خواهد بود.
او از عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان شهرستان و استان خواست: از نزدیک این نمایش را ببینند و با گوشهای از رشادت ها، ایستادگی و مقاومت این مردم به ویژه شهدا و ایثارگران و رزمندگان آشنا شوند.