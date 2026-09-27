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سرمربی تیم هاکی کرمانشاه از حضور تیم هاکی سالنی استان در رقابتهای لیگ برتر هاکی سالنی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مسعود بهلولی در رقابتهای لیگ برتر هاکی سالنی امسال ۹ تیم حضور دارند که تیم هاکی کرمانشاه نیز یکی از تیمهای شرکتکننده در این رقابتهاست.
سرمربی تیم هاکی کرمانشاه گفت: در لیگ برتر، ۱۵ بازیکن بومی حضور دارند.
وی افزود: مسابقههای لیگ برتر هاکی سالنی به صورت متمرکز و در قالب رفت و برگشت از مهر تا آبان برگزار میشود که مرحله رفت این رقابتها به میزبانی اراک خواهد بود.
بهلولی با اشاره به سابقه حضور کرمانشاه در لیگ برتر هاکی سالنی کشور گفت: کرمانشاه در هر ۱۶ دوره لیگ برتر هاکی سالنی ایران حضور داشته و حاصل عملکرد تیمهای استان در این رقابتها، کسب یک عنوان نایبقهرمانی و سه عنوان سومی بوده است.