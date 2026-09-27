مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: ۵۰۰ اثر داستانی از رده‌های سنی مختلف به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده و هم‌اکنون در مرحله داوری قرار دارد.

۵۰۰ اثر داستانی به پانزدهمین جشنواره رضوی بوشهر واصل شد

۵۰۰ اثر داستانی به پانزدهمین جشنواره رضوی بوشهر واصل شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ محمدحسین زندویان اظهار کرد: استقبال گسترده علاقه‌مندان از پانزدهمین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان رضوی نشان‌دهنده اقبال نویسندگان نوجوان و جوان استان بوشهر و دیگر نقاط کشور به این رویداد فرهنگی است.

وی افزود: در این دوره از جشنواره ۵۰۰ اثر از رده‌های سنی مختلف به دبیرخانه ارسال شده که تمامی آثار در اختیار داوران قرار گرفته و فرآیند داوری آنها با دقت و جدیت در حال انجام است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: آثار رسیده بر اساس معیار‌های دقیق ادبی و محتوایی بررسی می‌شوند تا آثار برگزیده این دوره از جشنواره شناسایی و معرفی شوند.

زندویان گفت: برگزاری این جشنواره فرصتی برای شناسایی و حمایت از استعداد‌های ادبی کودکان و نوجوانان و تقویت تولید آثار داستانی با مضامین دینی و آیینی است.

وی افزود: توجه به ادبیات کودک و نوجوان و ایجاد فرصت برای حضور نویسندگان جوان در رویداد‌های فرهنگی، می‌تواند به رشد و پویایی جریان داستان‌نویسی در این حوزه کمک کند و زمینه معرفی استعداد‌های تازه را فراهم سازد.

رئیس پانزدهمین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان رضوی اظهار کرد: مشارکت نویسندگان از استان بوشهر و دیگر نقاط کشور در این جشنواره، ظرفیت مناسبی برای تبادل تجربه و معرفی آثار و استعداد‌های ادبی در حوزه کودک و نوجوان ایجاد کرده است.

زندویان همچنین از برگزاری آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان رضوی در ۲۰ مهرماه خبر داد.

وی افزود: امیدواریم این جشنواره زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های ادبی کودکان و نوجوانان استان و مسیری برای معرفی آثار ارزشمند در حوزه ادبیات داستانی دینی و آیینی باشد.