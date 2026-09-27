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مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای گیلان گفت: با اجرای طرح تعمیر و بهسازی شبکه سفیدرود، ظرفیت ۳۰ میلیون مترمکعب آب صرفهجوییشده برای طرحهای جدید ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، وحید خرّمی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان گفت: در چارچوب طرح تعمیر و بهسازی شبکه سفیدرود، امکان استفادهی بخشی از آب صرفهجوییشده برای اجرای طرحهای جدید فراهم شده است.
وی افزود: براساس برنامهریزیهای انجامشده، تا سقف ۳۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت میتواند به طرحهای جدید اختصاص یابد و تلاش میشود بخشی از آن برای اجرای طرحهای توسعهای در گیلان تخصیص پیدا کند.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای گیلان؛ توسعه شهرکهای گلخانهای، طرحهای کشاورزی و طرحهای دارای توجیه اقتصادی را از جمله زمینههای قابل استفاده از این ظرفیت برشمرد.
خرّمی با تأکید بر لزوم طی مراحل قانونی خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند و بهینه از منابع آب میتواند زمینه اجرای طرحهای جدید، توسعه بخش کشاورزی و افزایش ظرفیت سرمایهگذاری در استان را فراهم کند.