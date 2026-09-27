به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم که آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان، استانداریزد و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند یاد و خاطره این عالم بزرگوار گرامی داشته شد.

حجت الاسلام گلوردی سخنران این مراسم با بیان جایگاه والای آیت الله العظمی شبیری زنجانی به ویژگی‌های اخلاقی و انقلابی ایشان اشاره کرد و گفت: این عالم بزرگ یک انسان عامل و وظیفه شناس بود که تمام عمرش در خدمت اسلام و مردم بود.