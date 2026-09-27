پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت فقیه محقق آیت الله العظمی شبیری زنجانی (ره) امروز در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم که آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان، استانداریزد و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند یاد و خاطره این عالم بزرگوار گرامی داشته شد.
حجت الاسلام گلوردی سخنران این مراسم با بیان جایگاه والای آیت الله العظمی شبیری زنجانی به ویژگیهای اخلاقی و انقلابی ایشان اشاره کرد و گفت: این عالم بزرگ یک انسان عامل و وظیفه شناس بود که تمام عمرش در خدمت اسلام و مردم بود.