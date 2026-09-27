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عملیات اجرایی طرح مکان رویداد با اعتبار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در ضلع شمالی کاخ خورشید شهر کلات، همزمان با هفته گردشگری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کلات گفت: با توجه به نبود فضای مناسب برای برگزاری جشنوارهها، بازارچههای صنایعدستی و برنامههای ملی و مذهبی در شهر کلات، طرح «مکان رویداد» در ضلع شمالی کاخ خورشید آغاز شده است.
شعبانعلی فرهمند افزود: این طرح با هدف ساماندهی این فضا و ایجاد زیرساخت مناسب برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، گردشگری و اجتماعی اجرا میشود و در قالب آن، محوطه ساماندهی و نورپردازی خواهد شد.
وی اعتبار مرحله نخست اجرای این طرح را حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: این اعتبار تأمین شده و عملیات اجرایی طرح در حال انجام است.
وی بیان کرد: برای ادامه عملیات اجرایی، تکمیل بخشهای مختلف پروژه و توسعه نورپردازی نیز حدود ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار پیشبینی شده است.
فرهمند گفت: با اجرای این طرح، فضای مناسبی برای برگزاری جشنوارهها، بازارچههای صنایعدستی، مناسبتهای ملی و مذهبی و دیگر رویدادهای شهرستان فراهم خواهد شد.
وی افزود: پیشبینی میشود مرحله نخست این پروژه تا پایان آبانماه به پایان برسد و این مکان به یکی از فضاهای مناسب برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری در کلات تبدیل شود.