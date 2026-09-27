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تعداد انبارهای خدمات شهری این کلانشهر برای مقابله با بحرانهای احتمالی ناشی از بارش، آبگرفتگی و برف، از ۱۵ انبار به ۳۱ انبار افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: پیشبینیهای هواشناسی از مدتها قبل حاکی از آن بود که در پاییز و زمستان امسال با پدیده النینو مواجه خواهیم بود؛ به همین دلیل، از ماهها قبل در معاونت خدمات شهری اقدامات لازم برای آمادگی و مواجهه با این شرایط آغاز شده است.
یعقوبی با اشاره به اینکه انبارهای خدمات شهری محل دپوی تجهیزات و امکانات مقابله با بحرانهایی نظیر آبگرفتگی و برفروبی معابر هستند، گفت: در این دوره، تعداد این انبارها از نظر مساحت و تعداد به ترتیب شاهد رشد ۱۴۷ و ۱۰۷ درصدی بوده است.
وی افزود: با اعتباری که به مناطق و بخشهای مختلف اختصاص یافت، تجهیزاتی مانند پمپهای خودمکش، تانکر، راهبند، باکسهای شن و نمک، نمکپاش و سایر اقلام مورد نیاز خریداری شد و تعداد آنها افزایش پیدا کرد.
این مقام مسئول با اشاره به پایش مستمر میزان آمادگی مناطق گفت: با دستور شهردار مشهد، ادارهکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری بازدیدهای مستمر از مناطق را در دستور کار دارد و میزان آمادگی نیروها و تجهیزات برای شرایط بحرانی را میسنجد.
یعقوبی افزود: در کنار این اقدامات و با بهرهگیری از تجربه سیلاب دو سال پیش، آسیبشناسیهای گستردهای انجام شده و مدیریت و برنامهریزی برای بستن راههای ورودی سیلاب احتمالی به شهر مشهد در حال انجام است.
به گفته این مقام مسؤول، براساس آخرین آمارها نزدیک به ۶۰ درصد از مجموع ۸۵۶ کیلومتر کانالهای مشهد لایروبی شده است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: برای نخستین بار، راهبند در زیرگذرهای مستعد آبگرفتگی نصب شده تا شاهد حوادثی مشابه حادثه زیرگذر انقلاب نباشیم؛ در حال حاضر این راهبندها در زیرگذر آزادی، پل انقلاب و زیرگذر میدان امامعلی(ع) نصب شدهاند.
یعقوبی افزود: امروز هر منطقه یک دستگاه پمپ خودمکش در اختیار دارد، در حالی که پیش از این تنها سازمان مدیریت پسماند و آتشنشانی چنین امکانی داشتند؛ همچنین تعداد انبارهای خدمات شهری چند برابر و تجهیزات بهروز خریداری شده است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در پایان گفت: در معاونت خدمات شهری تلاش میکنیم با همکاری سایر دستگاهها از بروز اتفاقات ناگوار احتمالی که ممکن است النینو موجب آنها شود، جلوگیری کنیم.