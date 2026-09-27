به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، انصاری افزود: بر اساس توافق و برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت‌های هواپیمایی ماهان و آسا جت پرواز‌های این مسیر را در روز‌های شنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه انجام خواهند داد.

انصاری درباره برقراری پرواز‌های یاسوج ـ عسلویه نیز گفت: این موضوع هنوز قطعی نشده، اما پیگیری‌های لازم در حال انجام است و به محض نهایی شدن برنامه پروازی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان با تأکید بر اهمیت استقبال مردم از پرواز‌ها بیان کرد: تداوم و افزایش پرواز‌ها به میزان استقبال مردم بستگی دارد و در صورت استقبال مناسب، زمینه افزایش پرواز‌ها و حضور شرکت‌های هواپیمایی جدید در فرودگاه یاسوج فراهم خواهد شد.

وی درباره نرخ بلیط پرواز یاسوج ـ تهران نیز گفت: بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده در سامانه‌های فروش، قیمت بلیط این مسیر حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که نرخ آن بر اساس تعرفه تعیین‌شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری محاسبه می‌شود.