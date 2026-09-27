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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از ثبت عملکرد بالا در کیلگیری هلو زعفرانی و هلو کاردی در باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مصطفی کبیری گفت: در جریان کیلگیری انجامشده از باغهای هلو، عملکرد هلو زعفرانی در بخش زایندهرود و هلو کاردی در بخش مرکزی شهرستان سامان مورد ارزیابی قرار گرفت که این باغها عملکرد بالایی را به ثبت رساندند.
وی افزود: باغداران این واحدهای تولیدی به دلیل دستیابی به عملکرد مطلوب، به عنوان باغداران نمونه معرفی خواهند شد.
کبیری با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان سامان در تولید هلو گفت: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت هلو اختصاص دارد و این محصول یکی از مهمترین محصولات باغی منطقه به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان ادامه داد: از مهمترین ارقام هلو کشتشده در شهرستان میتوان به زعفرانی، کاردی، ردتاب و جی.اچ.هیل اشاره کرد.
وی متوسط عملکرد هلو در باغهای شهرستان سامان را حدود ۲۰ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: اجرای برنامههای فنی، مدیریت صحیح باغ، انتخاب ارقام مناسب و توجه به اصول تغذیه و داشت میتواند نقش مهمی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول داشته باشد.
شهرستان سامان از مناطق مهم تولید محصولات باغی در چهارمحال و بختیاری است و هلو از محصولات شاخص باغی این شهرستان است.