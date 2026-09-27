به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک خرده‌فروش مواد مخدر در محدوده شهرری خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، نیم کیلوگرم ماریجوانا، ۴۰ گرم شیشه، یک قبضه کلت کمری به همراه ۱۰ تیر جنگی و سه قبضه سلاح سرد کشف شد.

وی افزود: در پی مطالبات مردمی و دریافت گزارش‌هایی در هفته‌های اخیر مبنی بر فعالیت فردی در زمینه فروش مواد مخدر در محدوده شهرری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان ری قرار گرفت.

سرهنگ حسین مافی ادامه داد : مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و استفاده از شگرد‌های تخصصی پلیسی، زمان و محل فعالیت این خرده‌فروش را شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های لازم، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به اینکه مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند متهم را دستگیر کنند و در بازرسی از مخفیگاه وی، نیم کیلوگرم ماریجوانا و ۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.تصریح کرد: در ادامه بازرسی‌ها، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۰ تیر جنگی و سه قبضه سلاح سرد از نوع قمه نیز کشف و به همراه متهم به مقر پلیس منتقل شد.

سرهنگ حسین مافی گفت: پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.