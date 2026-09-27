وزیر نیرو به مدیران صنعت آب و برق دستور داده است موضوع استفاده از خودرو‌های برقی را در مجموعه‌های تحت مدیریت خود بررسی و اجرایی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در پی چالش‌های تأمین و مصرف بنزین در کشور و تأکید رئیس‌جمهور و دولت بر حداکثر صرفه‌جویی دستگاه‌های دولتی در مصرف سوخت، استفاده از خودرو‌های برقی برای تردد مدیران صنعت آب و برق در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم برای تردد‌های خود از خودروی برقی استفاده می‌کند؛ اقدامی که با هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، مدیریت هزینه‌های جاری و حمایت از توسعه حمل‌ونقل برقی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، وزیر نیرو به مدیران صنعت آب و برق نیز دستور داده است موضوع استفاده از خودرو‌های برقی را در مجموعه‌های تحت مدیریت خود بررسی و اجرایی کنند. این اقدام در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش مصرف بنزین و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

قرار است ظرفیت‌ها و الزامات استفاده از خودرو‌های برقی، از جمله تأمین زیرساخت‌های شارژ، امکان‌سنجی در شرکت‌های تابعه و اولویت‌بندی خودرو‌های مورد استفاده مدیران، در مجموعه وزارت نیرو و صنعت آب و برق بررسی شود.

با توجه به گستردگی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو، اجرای این سیاست می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، به توسعه فرهنگ استفاده از خودرو‌های برقی در دستگاه‌های دولتی و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل پاک کمک کند.