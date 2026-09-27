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برای حمایت از زوجهای نابارور سومین همایش ملی 《رویش امید》 در کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دبیر سومین همایش ملی "رویش امید" با بیان اینکه حمایت از زوجهای نابارور بهعنوان یک مأموریت تخصصی در دستور کار مؤسسه قرار گرفته، گفت: این مأموریت نیازمند برنامهریزی دقیق و کارشناسی بود و با بهرهگیری از نظر کارشناسان، متخصصان و مسئولان وزارت بهداشت و همچنین مجموعههای حمایتی، این برنامه به یک طرح ملی تبدیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین علی منصوری افزود:زوجهای نابارور با استفاده از تسهیلات بیمهای بهصورت تخصصی مورد حمایت قرار میگیرند. این برنامه از پنج سال پیش آغاز شده و در این مدت توفیقات خوبی داشته و با استقبال مناسبی از سوی زوجهای نابارور مواجه شده است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد یک شبکه گسترده ملی برای اجرای این طرح عنوان کرد: اجرای این بسته حمایتی نیازمند ایجاد شبکهای برای پیوند میان حوزه درمان، بیمه و شبکههای مردمی فعال در حوزه جمعیت بود که این شبکه بهتدریج در استانهای مختلف کشور شکل گرفت.
منصوری افزود: در بخش درمان، با انعقاد قرارداد با بیمارستانها و مراکز تخصصی فعال در حوزه ناباروری، یک شبکه درمانی گسترده در کشور ایجاد شد و امروز تقریباً تمامی مراکز دولتی درمان ناباروری، مراکز جهاد دانشگاهی و برخی مراکز خصوصی با این طرح همراه هستند.
وی با اشاره به شکلگیری شبکه بیمهای این طرح بیان کرد: با مساعدت و همراهی مسئولان بیمه، این شبکه در حوزههای مختلف از جمله بیمههای بازرگانی، تأمین اجتماعی و بیمه سلامت در استانها توسعه پیدا کرد و توفیقات خوبی در این زمینه به دست آمد.
نماینده ولیفقیه در بسیج مستضعفین هم با تأکید بر اهمیت نهاد خانواده گفت: هیچ چیزی برای خداوند عزیزتر از تشکیل خانواده و زمینه تربیت فرزند نیست. طبق روایات، هر چیزی هم از جانب فرزند به پدر و مادر برسد، خیرات و برکات است.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به نقش بانوان در تربیت نسل و تمدنسازی اسلامی گفت: خانمها در تربیت فرزند مؤثرتر هستند و تأثیر بهتری در ایجاد تمدن اسلامی دارند.
وی اضافه کرد: امام شهید فرمودند مادران و زنان در خانواده مثل شمع هستند؛ آب میشوند، اما اشک شوق از کنار شمع پایین میآید. کوتاه میشوند، اما عشق میورزند؛ ما باید دور این شمع پروانهوار بگردیم.
استاندار کرمان هم گفت: همه ما به ابعاد راهبردی مسئله فرزند اوری بعنوان یک ضرورت تاریخی آشنا هستیم و موضوع اینده ایران و اینده سرمایه انسانی، اقتصاد ،نشاط و امنیت است.
اقای طالبی بیان کرد: کرمان باید بدلایل مختلف پیشتاز حرکت فرزند اوری در کشور باشد و فعالیتهای مجموعه بسیج در استان این نقش را رقم زاده و ما امروز در استان بهترین شرلیط حمایت از زوجین نابارور را بویژه حمایت مالی فراهم کردیم و از محل مسئولیتهای اجتماعی هم حمایت خواهیم داشت تا هیچ زوجی دغدغه مالی نداشته باشد.
وی گفت: ظرفیتهای ایجاد اشتغال و مسکن در استان میتواتد کرمان را به پیشرانی در موضوع افزایش جمعیت در کشور تبدیل کند،البته باید زیست بوم خانواده را با ایجاد اشتغال و تحقق مسکن و مشوقهای اقتصادی و سلامتی تقویت کنیم تا به رشد جمعیت ما کمک شود.