آزادسازی ۲۳۶۰ مترمربع از بستر رودخانههای تنگستان
با هدف صیانت از آبراهها و کاهش مخاطرات سیلاب، ۲۳۶۰ مترمربع از حریم و بستر رودخانههای شهرستان تنگستان در نیمه نخست امسال آزادسازی و رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ رئیس اداره منابع آب شهرستان تنگستان با اعلام این خبر اظهار کرد: اداره منابع آب شهرستان تنگستان، طی سه عملیات ویژه در نیمه اول سال، موفق به رفع تصرف این اراضی شده تا مسیر عبور ایمن جریانهای آبی احیا شود.
حسین طهماسبی در ادامه به برخورد با برداشتهای غیرمجاز پرداخت و افزود: در کنار این آزادسازیها، ۹ حلقه چاه غیرمجاز نیز پر و مسلوبالمنفعه شده که نتیجه آن صرفهجویی نزدیک به ۲۵۰ هزار مترمکعب در مصرف آبهای زیرزمینی بوده است.
وی در خصوص تعیینتکلیف چاههای فاقد پروانه نیز تصریح کرد: طبق قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه، در ۶ ماه نخست سال ۱۲ حلقه چاه ساماندهی شده که با احتساب این تعداد، جمعاً ۱۶۴ حلقه از ۲۸۴ چاه مشمول این قانون در سطح شهرستان تعیینتکلیف شدهاند.
طهماسبی با تأکید بر استمرار نظارتها خاطرنشان کرد: نظارت شبانهروزی و فعالیت گروههای گشت و بازرسی این اداره بهصورت ۲۴ ساعته در سطح شهرستان ادامه دارد که علاوه بر توقیف ۲ دستگاه بالابر برقی در حین تخلف، از ۸ مورد انتقال غیرمجاز آب به خارج از اراضی آبخور نیز جلوگیری شده است.
مدیر منابع آب شهرستان تنگستان بیان کرد: هرگونه تجاوز به حریم و بستر آبراههها، ظرفیت آبگذری مسیلها را با خطر جدی مواجه میکند.
وی افزود: این اداره به عنوان یکی از ماموریتهای اولویت دار خود در تلاش است که با آزادسازی این عرصهها، ضریب ایمنی شهرستان را در برابر سیلابهای فصلی به حداکثر برساند.
این مقام مسئول در پایان گفت: برداشتهای غیرمجاز و بیرویه، شتابدهنده فرونشست زمین و افت سفرههای زیرزمینی است؛ بنابراین صیانت از این منابع نه یک وظیفه اداری، بلکه ضرورتی حیاتی برای امنیت آبی و معیشت پایدار کشاورزان است که با جدیت و بدون اغماض به آن پایبندیم