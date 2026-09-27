۶ مدرسه خیرساز با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در دزفول به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عظیم سرافراز، مدیر آموزش و پرورش دزفول در مراسم بهره برداری ۶ مدرسه در این شهرستان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: هنرستان ۶ کلاسه دخترانه شهید حسن پورمحمد قالوندی شهر منتظران با اعتباری افزون بر ۴۵۰ میلیارد ریال و دبیرستان ۶ کلاسه دوره اول حسنعلی مرداس با اعتباری افزون بر ۲۴۰ میلیارد ریال بهره‌برداری شدند.

او افزود: همچنین مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه اخلاصی با اعتباری افزون بر ۲۲۰ میلیارد ریال، مدرسه ابتدایی سه کلاسه بازافکن در روستای بنه عیسی بخش چغامیش با اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد ریال، دبیرستان سه کلاسه دوره اول دکتر شریعتی روستای گاومیر سردشت با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد ریال و دارالقرآن ۶ کلاسه فاطمه بتول کمری با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد ریال بهره‌برداری شد.

سرافراز ادامه داد: این مدارس در مجموع با صرف یکهزار و ۴۰ میلیارد ریال اعتبارات ملی، مشارکتی و کمک خیرین احداث شدند.

مدارس دزفول ۶۰۰ کولر نیاز دارند

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضع آب و هوایی استان خوزستان گفت: دزفول افزون بر ۴۰۰ مدرسه دارد که برای خنک کردن این فضا‌ها سالانه به حدود ۶۰۰ کولر معادل ۱۲۵ میلیارد تومان نیاز است.

عباس پاپی زاده با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه فضای آموزشی کشور از جمله دزفول بیان کرد: هر مدرسه و هنرستان به تجهیزات زیادی نیاز دارد ضمن اینکه برای تکمیل طرح‌های در دست اجرا نیز نیازمند اعتبارات زیادی هستیم.

او تاکید کرد: با وجود شرایط جنگی کنونی اعتبارات خوبی در ۲ سال گذشته به دزفول تزریق شده است.

پاپی زاده از زحمات و حمایت رییس نوسازی مدارس و وزیر آموزش و پرورش برای اتمام طرح‌های دزفول و آغاز به کار طرح‌های جدید و همچنین خانواده شهید پورمحمد قدردانی کرد و گفت: طرح توسعه این مدرسه نیز با حمایت نوسازی مدارس اجرا خواهد شد.

حدود ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف در دزفول در حال تحصیل هستند.