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مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کهگیلویه و بویراحمد از انتشار ۱۰ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس، خاطرات رزمندگان و شهدا و تاریخ انقلاب اسلامی دراستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ مومنیتبار افزود: این آثار در موضوعات مختلفی از جمله خاطرات رزمندگان و شهدا، تاریخ انقلاب اسلامی و همچنین آموزش نیروهای نظامی اعزامشده از استان در دوران هشت سال دفاع مقدس به رشته تحریر درآمده است.
وی با اشاره به انتشار رمانهای دفاع مقدس ادامه داد: بخشی از این آثار در قالب رمان و با هدف انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نوجوانان و جوانان استان، توسط نویسندگان بومی به نگارش درآمده است.
سرهنگ مومنیتبار همچنین از انتشار کتاب «آسمان چنارستان» به عنوان یکی از آثار حوزه تاریخ انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: این رمان به وقایع پیش از پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد و با نگاهی استانی و شهرستانی به روایت آن دوران پرداخته است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای این مرکز برای کنگره ملی شهدای استان در سال ۱۴۰۸ افزود: در همین راستا، ۱۰ عنوان کتاب دیگر نیز در دست تدوین و آمادهسازی است که پیشبینی میشود تا پایان سال، مجوز چاپ این آثار دریافت و کتابها در سطح استان و کشور منتشر شوند.