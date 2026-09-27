به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ مومنی‌تبار افزود: این آثار در موضوعات مختلفی از جمله خاطرات رزمندگان و شهدا، تاریخ انقلاب اسلامی و همچنین آموزش نیرو‌های نظامی اعزام‌شده از استان در دوران هشت سال دفاع مقدس به رشته تحریر درآمده است.

وی با اشاره به انتشار رمان‌های دفاع مقدس ادامه داد: بخشی از این آثار در قالب رمان و با هدف انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نوجوانان و جوانان استان، توسط نویسندگان بومی به نگارش درآمده است.

سرهنگ مومنی‌تبار همچنین از انتشار کتاب «آسمان چنارستان» به عنوان یکی از آثار حوزه تاریخ انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: این رمان به وقایع پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد و با نگاهی استانی و شهرستانی به روایت آن دوران پرداخته است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های این مرکز برای کنگره ملی شهدای استان در سال ۱۴۰۸ افزود: در همین راستا، ۱۰ عنوان کتاب دیگر نیز در دست تدوین و آماده‌سازی است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، مجوز چاپ این آثار دریافت و کتاب‌ها در سطح استان و کشور منتشر شوند.