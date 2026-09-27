وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی با تسلیت درگذشت دکتر محمد میرشکرایی، مردم‌شناس برجسته و چهره ماندگار میراث‌فرهنگی ایران، از خدمات علمی و فرهنگی این پژوهشگر نامدار در پاسداشت میراث‌ناملموس و تلاش‌های ماندگار او در مسیر ثبت‌جهانی نوروز تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در متن پیام تسلیت سیدرضا صالحی‌امیری آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت دکتر محمد میرشکرایی، مردم‌شناس برجسته، پژوهشگر نامدار و چهره ماندگار میراث‌فرهنگی ایران، ضایعه‌ای اندوهبار برای جامعه علمی و فرهنگی کشور و فقدانی جبران‌ناپذیر برای حافظه فرهنگی ایران‌زمین است.

آن استاد فرهیخته، با عمری پژوهش و مجاهدت علمی در عرصه شناخت فرهنگ، آیین‌ها و هویت ایرانی، از سرمایه‌های ارزشمند مردم‌شناسی کشور بود. نقش موثر ایشان در پاسداشت میراث ناملموس ایران و تلاش‌های ماندگار در مسیر ثبت‌جهانی نوروز، نام او را در تاریخ فرهنگ این سرزمین ماندگار ساخته است.

اینجانب این فقدان تاثرانگیز را به خانواده معزز آن فقید و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن استاد فقید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»