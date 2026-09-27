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دو طرح احداث کتابخانه عمومی در شهرستانهای پلدشت و اشنویه، با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای مالیاتی، به طرح ملی «نشاندار کردن مالیاتها» پیوستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی، با اعلام این خبر اظهار داشت که طرح های جدید احداث کتابخانه در مناطق «نازک علیاء» شهرستان پلدشت و منطقه «نالوس» شهرستان اشنویه، در قالب طرح ملی «نشاندار کردن مالیاتها» اجرا خواهند شد.
معصومی با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی در مناطق کمبرخوردار، گفت: تکمیل و تجهیز کتابخانههای عمومی، زمینهساز حضور بیشتر شهروندان و بهرهمندی نسلهای جدید از خدمات فرهنگی خواهد بود.
وی در ادامه با توضیح درباره مکانیسم این طرح افزود: طرح ملی «نشاندار کردن مالیاتها» فرصتی است تا مودیان مالیاتی مشمول ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، بتوانند با مشارکت در تأمین مالی پروژههای اولویتدار، سهمی مستقیم در توسعه زیرساختهای فرهنگی استان داشته باشند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان آذربایجانغربی با اشاره به اینکه افزایش سرانه مطالعه نیازمند توسعه پایدار زیرساختهاست، تأکید کرد: هدایت درآمدهای مالیاتی خیرین به سمت طرح های اثرگذار، راهکاری کلیدی برای آبادانی و توسعه فرهنگی است.