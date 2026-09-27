سرهنگ ایرج مظفری از انسداد دو روزه محور ایوان - قلاجه به دلیل عملیات آتشباری خبر داد و مسیر‌های جایگزین را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «ایرج مظفری» رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: به دلیل اجرای عملیات آتشباری در کیلومتر ۹ تا ۱۰ محور ایوان - قلاجه، این مقطع در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۵ به مدت دو روز مسدود خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم به منظور حفظ ایمنی ترددکنندگان و تسهیل در اجرای عملیات عمرانی گرفته شده است.

سرهنگ مظفری با اشاره به هماهنگی پلیس راه با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: تمهیدات لازم برای هدایت ترافیک در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام پلیس راه، مسیر ایلام به کرمانشاه از محور «ایلام - سرابله - کرمانشاه» و مسیر برگشت از محور «کرمانشاه - چهارمله - سرابله - ایلام - ایوان» انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه ایلام در پایان از رانندگان و مسافران خواست ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلو‌ها و علائم هشداردهنده، با مأموران پلیس راه و عوامل راهداری همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد بروز حوادث نباشیم.