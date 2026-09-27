به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری یک فعال غیرمجاز ارزی در محدوده خیابان حافظ خبر داد و گفت: در بازرسی از محل فعالیت این فرد، ۵۵ هزار و ۹۸۷ واحد انواع ارز به ارزش ۱۲ میلیارد تومان و اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت غیرمجاز ارزی کشف شد.

وی افزود: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش‌دستانه پلیس امنیت اقتصادی در راستای مقابله با اخلالگران بازار ارز، مشخص شد فردی در دفتر خود در بازار موبایل واقع در خیابان حافظ، تحت پوشش خرید و فروش تلفن همراه اقدام به فعالیت غیرمجاز ارزی می‌کند.

سردار مهدی افشاری ادامه داد: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی، محل فعالیت این فرد را شناسایی کرده و در ادامه موفق شدند وی را به اتهام فعالیت غیرمجاز در بازار ارز دستگیر کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در بازرسی از دفتر کار متهم که فاقد جواز کسب و تابلو بود، مقدار ۵۵ هزار و ۹۸۷ واحد انواع ارز به ارزش ۱۲ میلیارد تومان کشف شد.

سردار افشاری با اشاره به اینکه علاوه بر ارز‌های کشف‌شده، تعداد قابل توجهی اسناد، مدارک و مستندات مرتبط با فعالیت غیرمجاز ارزی نیز از این محل به دست آمد که برای بررسی بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفت تصریح کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و متهم به همراه مستندات و اقلام مکشوفه برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شد.