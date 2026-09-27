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با پیش بینی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید برای ارتفاعات شمال شرق سمنان ، در این استان هشدار نارنجی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سازمان هواشناسی اعلام کرد : در این مناطق احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
امروز در مازندران، گلستان ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، سمنان، خراسان شمالی و فردا در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات البرز در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش بینی میشود.