به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سازمان هواشناسی اعلام کرد : در این مناطق احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

امروز در مازندران، گلستان ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، سمنان، خراسان شمالی و فردا در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات البرز در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش بینی می‌شود.