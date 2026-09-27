به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

حادثه تلخ و دلخراش واژگونی اتوبوس مسافربری در مسیر کرمانشاه ـ تهران و جان‌باختن و مجروحیت جمعی از هم‌استانی‌های عزیز، موجب تألم و تأثر عمیق شد و دل‌های مردم شریف استان کرمانشاه را داغدار کرد.

این مصیبت اندوه‌بار را به خانواده‌های معزز جان‌باختگان و همه مردم شریف و نجیب استان، به‌ویژه خانواده‌های داغداری که عزیزان خود را در این حادثه از دست داده‌اند، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند متعال برای جان‌باختگان، رحمت واسعه و غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

همچنین با آرزوی شفای عاجل و کامل برای مصدومان این سانحه، بر ضرورت رسیدگی فوری و ویژه در مراکز درمانی به آنان تأکید می‌کنیم و ان شاءالله وضعیت مجروحان و روند درمان آنان با جدیت پیگیری خواهد شد.

همچنین از تلاش‌های نیرو‌های امدادی، درمانی و تمامی دستگاه‌های مسئول که از نخستین لحظات حادثه در صحنه حضور یافته و برای امدادرسانی و نجات حادثه‌دیدگان تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

حبیب‌الله غفوری

نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه