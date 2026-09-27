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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک جانباختن جمعی از هماستانیها را در حادثه تلخ واژگونی اتوبوس مسافربری تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
حادثه تلخ و دلخراش واژگونی اتوبوس مسافربری در مسیر کرمانشاه ـ تهران و جانباختن و مجروحیت جمعی از هماستانیهای عزیز، موجب تألم و تأثر عمیق شد و دلهای مردم شریف استان کرمانشاه را داغدار کرد.
این مصیبت اندوهبار را به خانوادههای معزز جانباختگان و همه مردم شریف و نجیب استان، بهویژه خانوادههای داغداری که عزیزان خود را در این حادثه از دست دادهاند، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان، رحمت واسعه و غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
همچنین با آرزوی شفای عاجل و کامل برای مصدومان این سانحه، بر ضرورت رسیدگی فوری و ویژه در مراکز درمانی به آنان تأکید میکنیم و ان شاءالله وضعیت مجروحان و روند درمان آنان با جدیت پیگیری خواهد شد.
همچنین از تلاشهای نیروهای امدادی، درمانی و تمامی دستگاههای مسئول که از نخستین لحظات حادثه در صحنه حضور یافته و برای امدادرسانی و نجات حادثهدیدگان تلاش کردهاند، قدردانی میکنیم.
حبیبالله غفوری
نمایندهی ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه