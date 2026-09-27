شرکت اپل در پی یک پرونده حقوقی پیچیده در دادگاه فدرال آمریکا، با جریمه‌ای بی‌سابقه روبرو شده است. هیئت منصفه دادگاه حکم داد که فناوری کوپرتینو باید بیش از ۵.۷ میلیارد دلار غرامت به دلیل نقض حق امتیاز اختراعات شرکت Taction پرداخت کند؛ مبلغی که آن را به یکی از سنگین‌ترین جریمه‌های تاریخ حق امتیاز در ایالات متحده تبدیل می‌کند.

ضربه حقوقی به اپل؛ جریمه ۵.۷ میلیارد دلاری به دلیل سرقت فناوری «لرزشی»

ضربه حقوقی به اپل؛ جریمه ۵.۷ میلیارد دلاری به دلیل سرقت فناوری «لرزشی»

به گزارش ، شرکت اپل درگیر پرونده‌ای جنجالی بر سر فناوری «بازخورد لمسی» یا همان هپتیک (Haptic) شده است. بر اساس رای دادگاه فدرال، اپل باید مبلغ ۵.۷ میلیارد دلار را به شرکت Taction، تولیدکننده تجهیزات صوتی و گیمینگ مستقر در سن‌دیگو، پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از انگجت، شرکت اپل درگیر پرونده‌ای جنجالی بر سر فناوری «بازخورد لمسی» یا همان هپتیک (Haptic) شده است. بر اساس رای دادگاه فدرال، اپل باید مبلغ ۵.۷ میلیارد دلار را به شرکت Taction، تولیدکننده تجهیزات صوتی و گیمینگ مستقر در سن‌دیگو، پرداخت کند.

جنگ بر سر موتور لرزشی آیفون

ریشه این پرونده به سال ۲۰۲۱ باز می‌گردد؛ زمانی که شرکت Taction مدعی شد اپل در طراحی «موتور تپتیک» (Taptic Engine) که در مدل‌های مختلف آیفون و اپل‌واچ به کار رفته است، دو مورد از حق امتیاز اختراعات این شرکت را نقض کرده است. اگرچه این شکایت ابتدا در سال ۲۰۲۳ توسط یکی از قضات رد شده بود، اما با رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده مجدداً باز شد و در نهایت هیئت منصفه رای به نفع Taction صادر کرد.

جریمه‌ای فراتر از تصور

نکته قابل توجه در این حکم، مبلغ astronomically (نجومی) آن است. این جریمه حتی از مبلغ سه میلیارد دلاری شکایتی که شرکت اینتل در حال حاضر از اپل به دنبال آن است نیز پیشی گرفته است. هرچند دادگاه اعلام کرده که نقض حق امتیاز توسط اپل به صورت «غیر عمدی» صورت گرفته، اما این موضوع مانع از صدور حکم غرامت سنگین نشده است.

سابقه‌ای تکراری در پرونده‌های اپل

این نخستین بار نیست که اپل بر سر فناوری بازخورد لمسی به دادگاه کشیده شود. پیش از این، شرکت Immersion نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود که در نهایت منجر به تسویه حساب اپل با مبلغی نامشخص شد.

در حال حاضر، شرکت اپل با تصمیم هیئت منصفه مخالف است و اعلام کرده، برای لغو یا کاهش این جریمه، درخواست تجدیدنظر در رای دادگاه را پیگیری خواهد کرد.