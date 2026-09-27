محیط بانان در منطقه حفاظت شده باقران در محدوده شهرستان خوسف لاشه ۷ قطعه پرنده وحشی را کشف کردند و شکارچیان متواری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهروندان مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده باقران، بلافاصله ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف به محل مورد اعزام شدند.

علی سعیدی افزود: با اعزام فوری محیط بانان به محل، شکارچیان متخلف، متوجه حضور محیط بانان در منطقه شدند و از صحنه فرار کردند.

وی گفت: در بررسی‌های میدانی انجام شده در محل، محیط بانان موفق شدند لاشه ۷ قطعه پرنده وحشی را که در مسیر جاده و پس از فرار متخلفان رها شده بود، به همراه یک حلقه دام (تله) کشف کنند.

مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: موضوع در دست بررسی است و پیگیری‌های لازم برای شناسایی هویت افراد متخلف و متواری ادامه دارد.