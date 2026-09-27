رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق روستایی فاقد دندان‌پزشک؛ گامی در مسیر دسترسی عادلانه به خدمات سلامت دهان و دندان با هدف ارائه خدمات بهداشتی و دندانپزشکی در مناطق کم برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ دکتر اصغر بحرانی اظهار داشت: دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، یکی از رویکرد‌های مهم نظام سلامت است و در همین راستا، کلینیک سیار دندانپزشکی با حضور در روستا‌های فاقد دندان‌پزشک مستقر، خدمات مورد نیاز جمعیت تحت پوشش را ارائه می‌کند.

وی افزود: این کلینیک با هدف ارتقای سطح سلامت دهان و دندان، پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و افزایش آگاهی مردم، خدماتی از جمله معاینه، آموزش و مشاوره‌های بهداشت دهان و دندان، جرم‌گیری، ترمیم و کشیدن دندان را به مراجعان ارائه می‌دهد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با اشاره به عملکرد کلینیک سیار دندانپزشکی در ۶ ماه گذشته گفت: این کلینیک طی ۱۶ روز مأموریت در مناطق روستایی، در مجموع ۲۸۴ خدمت دندانپزشکی به جمعیت تحت پوشش ارائه کرده است.

دکتر بحرانی بیان کرد: استمرار فعالیت کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق روستایی، نقش مؤثری در کاهش موانع دسترسی به خدمات سلامت دهان و دندان و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه دارد و تلاش می‌کنیم این خدمات متناسب با نیاز جمعیت در مناطق فاقد دندان‌پزشک ادامه یابد.

دکتر بحرانی بر اهمیت آموزش و پیشگیری در حوزه سلامت دهان و دندان تأکید کرد و از مردم مناطق روستایی خواست با مراجعه به مراکز و پایگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات، نسبت به مراقبت و حفظ سلامت دهان و دندان خود و اعضای خانواده اهتمام بیشتری داشته باشند.