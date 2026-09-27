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رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور از آزادی ۵ هزار و ۵۹ نفر از زندانیان بدهکار مالی در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: بدهی این زندانیان ۳۷ همت بود که از این تعداد ۲۶۱ نفر خانم و ۴ هزار و ۸۹۷ نفر مرد بودهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیداسدالله جولائی در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح عملکرد ستاد مردمی دیه کشور پرداخت و افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۵ هزار و ۵۹ نفر آزاد شدهاند که بدهی آنها ۳۷ همت بوده که ۲۶۱ نفر خانم و ۴ هزار و ۸۹۷ نفر مرد بودهاند.
وی ادامه داد: از میان زندانیان آزادشده، هزار و ۳۴ نفر با صلح و سازش آزاد شدند بدون اینکه پولی پرداخت شود.
جولائی تصریح کرد: از میزان بدهی ۳۷ همتی این زندانیان، ۳۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان از شکات گذشت گرفته شده است.
رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور گفت: از سال ۶۹ و آغاز خدمترسانی ستاد دیه تاکنون ۱۹۸ هزار زندانی بدهکار مالی آزاد شدهاند.
وی ادامه داد: از ابتدای تأسیس ستاد در سال ۶۹ تاکنون ۱۹۸ هزار زندانی غیرعمد با کمک خیران حامی ستاد دیه آزاد شدهاند و این افراد نه قاتل، نه سارق و نه جنایتکارند بلکه همه زندانی بدهکار مالی غیرعمد هستند.
جولائی با اشاره به مشکل بیمه شخص ثالث که زمینه ورود رانندگان را به زندانها فراهم میکرد، افزود: حوالی سال ۸۷ تا پیش از تصویب قانون بیمه شخص ثالث بیش از ۵۰ هزار راننده در زندانها بودند و روزانه بین ۵۷ تا ۶۰ راننده پس از تصادف به زندانها میرفتند که ستاد دیه تلاش کرد با تصویب قانون از ورود رانندگان به زندانها پیشگیری کند.
وی گفت: با پیگیری ستاد دیه در پایان مجلس هفتم، ورودی رانندهها پس از تصادف از ۶۰ راننده رسید به ۱ الی ۲ نفر و در نهایت اردیبهشت ماه سال ۹۵ قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهایی شد.