رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور از آزادی ۵ هزار و ۵۹ نفر از زندانیان بدهکار مالی در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: بدهی این زندانیان ۳۷ همت بود که از این تعداد ۲۶۱ نفر خانم و ۴ هزار و ۸۹۷ نفر مرد بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیداسدالله جولائی در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح عملکرد ستاد مردمی دیه کشور پرداخت و افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۵ هزار و ۵۹ نفر آزاد شده‌اند که بدهی آنها ۳۷ همت بوده که ۲۶۱ نفر خانم و ۴ هزار و ۸۹۷ نفر مرد بوده‌اند.

وی ادامه داد: از میان زندانیان آزادشده، هزار و ۳۴ نفر با صلح و سازش آزاد شدند بدون اینکه پولی پرداخت شود.

جولائی تصریح کرد: از میزان بدهی ۳۷ همتی این زندانیان، ۳۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان از شکات گذشت گرفته شده است.

رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور گفت: از سال ۶۹ و آغاز خدمت‌رسانی ستاد دیه تاکنون ۱۹۸ هزار زندانی بدهکار مالی آزاد شده‌اند.

وی ادامه داد: از ابتدای تأسیس ستاد در سال ۶۹ تاکنون ۱۹۸ هزار زندانی غیرعمد با کمک خیران حامی ستاد دیه آزاد شده‌اند و این افراد نه قاتل، نه سارق و نه جنایتکارند بلکه همه زندانی بدهکار مالی غیرعمد هستند.

جولائی با اشاره به مشکل بیمه شخص ثالث که زمینه ورود رانندگان را به زندان‌ها فراهم می‌کرد، افزود: حوالی سال ۸۷ تا پیش از تصویب قانون بیمه شخص ثالث بیش از ۵۰ هزار راننده در زندان‌ها بودند و روزانه بین ۵۷ تا ۶۰ راننده پس از تصادف به زندان‌ها می‌رفتند که ستاد دیه تلاش کرد با تصویب قانون از ورود رانندگان به زندان‌ها پیشگیری کند.

وی گفت: با پیگیری ستاد دیه در پایان مجلس هفتم، ورودی راننده‌ها پس از تصادف از ۶۰ راننده رسید به ۱ الی ۲ نفر و در نهایت اردیبهشت ماه سال ۹۵ قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهایی شد.

وی گفت: ۲ هزار و ۸۴۵ نفر زندانیان غیرعمد به استان تهران اختصاص دارد که تلاش می کنیم زمینه آزادی این بدهکاران فراهم شود. جولائی افزود: در پویش هر هیئت آزادی یک زندانی در ماه های محرم و صغر زمینه آزادی ۴۸۹ زندانی بدهکار فراهم شد. وی درباره مشارکت های مردمی در آزادی زندانیان بدهکار افزود: برخی از مردم هزینه مراسم تولدشان را به ستاد دیه هدیه می کنند، برخی هزینه مراسم ختم را به یاد اموات برای ازادی زندانی هدیه می کنند.

جولائی گفت: با همکاری قضات رسیدگی کننده پرونده محکومان مالی ۷۶ درصد بدهی به صورت اعسار پذیرفته شده و در کنار آن شاهد گذشت ۲۱ درصدی از سوی شکات محکومان هستیم.