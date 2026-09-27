مدیر دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری، گفت: آثار تازه‌ای از روایت مقاومت در لبنان، نیجریه و دیگر کشور‌های منطقه را در دست انتشار است که برخی از آنها در فصل پاییز رونمایی و معرفی می‌شوند.

مرتضی قاضی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با تأکید بر ماموریت اصلی این مجموعه، افزود: هدف اصلی ما شناسایی و مستندسازی تأثیرات انقلاب اسلامی و اسلام در کشور‌های محور مقاومت از جمله لبنان، سوریه و عراق، و همچنین سایر مناطق جهان نظیر افغانستان، پاکستان، آسیای میانه، آفریقا، اروپا و آمریکا است.

وی خاطرنشان کرد که این روایت‌ها با هدف انتقال مفاهیم و حماسه‌های مذکور، در قالب کتاب به مخاطبان ایرانی ارائه خواهد شد.

قاضی در ادامه با اشاره به برنامه‌های آتی این مجموعه، از پروژه‌های متعددی که در دست اجراست خبر داد و افزود: در حال حاضر کتاب‌هایی با موضوعات متفاوت آماده شده‌اند؛ از جمله کتاب "تا روشنایی" که به روایت زندگی زینت، همسر شیخ ابراهیم زکزاکی (رهبر نهضت اسلامی نیجریه) می‌پردازد.

قاضی اضافه کرد: همچنین کتاب "محمد ایرانی" که روایتگر زندگی شهید محمدحسین رمضان‌خانی، از شهدای دوران آغازین پیروزی انقلاب در لبنان است که رونمایی رسمی از این آثار در فصل پاییز در دستور کار قرار دارد.