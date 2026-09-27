به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مراسم گرامیداشت روز بهورز گفت: هزار و ۳۰ بهورز در بیش از ۶۰۰ خانه بهداشت فعال در نقاط مختلف هرمزگان مشغول ارائه خدمات هستند.

یحیی میرزاده افزود: مراقبت از مادران باردار، کودکان، اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، مراقبت از سالمندان و ارائه سایر خدمات بهداشتی و مراقبتی، بخشی از خدماتی است که توسط بهورزان در خانه‌های بهداشت استان ارائه می‌شود.

وی گفت: بهورزان در شرایط مختلف و دشوار، خدمت‌رسانی به مردم را در دورترین نقاط استان استمرار داده‌اند و نقش مؤثری در تداوم ارائه خدمات بهداشتی در سطح جامعه دارند.

احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهورزان با انگیزه و تعهد در نقاط مختلف استان به مردم خدمت می‌کنند و بخش مهمی از خدمات اولیه و مراقبتی نظام سلامت از طریق آنان به جمعیت روستایی و مناطق دوردست ارائه می‌شود.

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سید عبدالله هاشمی، رئیس انجمن خیرین استان هرمزگان هم گفت: ارائه مناسب خدمات بهداشتی در خانه‌های بهداشت می‌تواند از مراجعه مردم مناطق مختلف به مراکز درمانی و طی مسافت‌های طولانی برای دریافت خدمات پیشگیری، مراقبتی و بهداشتی جلوگیری کند.

چهارم مهر بعنوان روز بهورز نام گذاری شده است.