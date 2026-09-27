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هزار و ۳۰ بهورز در بیش از ۶۰۰ خانه بهداشت فعال در نقاط مختلف هرمزگان مشغول ارائه خدمات هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مراسم گرامیداشت روز بهورز گفت: هزار و ۳۰ بهورز در بیش از ۶۰۰ خانه بهداشت فعال در نقاط مختلف هرمزگان مشغول ارائه خدمات هستند.
یحیی میرزاده افزود: مراقبت از مادران باردار، کودکان، اجرای برنامههای واکسیناسیون، مراقبت از سالمندان و ارائه سایر خدمات بهداشتی و مراقبتی، بخشی از خدماتی است که توسط بهورزان در خانههای بهداشت استان ارائه میشود.
وی گفت: بهورزان در شرایط مختلف و دشوار، خدمترسانی به مردم را در دورترین نقاط استان استمرار دادهاند و نقش مؤثری در تداوم ارائه خدمات بهداشتی در سطح جامعه دارند.
احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهورزان با انگیزه و تعهد در نقاط مختلف استان به مردم خدمت میکنند و بخش مهمی از خدمات اولیه و مراقبتی نظام سلامت از طریق آنان به جمعیت روستایی و مناطق دوردست ارائه میشود.
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سید عبدالله هاشمی، رئیس انجمن خیرین استان هرمزگان هم گفت: ارائه مناسب خدمات بهداشتی در خانههای بهداشت میتواند از مراجعه مردم مناطق مختلف به مراکز درمانی و طی مسافتهای طولانی برای دریافت خدمات پیشگیری، مراقبتی و بهداشتی جلوگیری کند.
چهارم مهر بعنوان روز بهورز نام گذاری شده است.