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معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر نقش مؤثر زنان در عرصههای مختلف کشور گفت: تجربه یک سال گذشته نشان داد زنان در کنار مردان در حوزههای دفاع، سلامت، اقتصاد، تولید و اداره کشور حضوری مؤثر داشتهاند و این ظرفیت باید در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کشور مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بهروزآذر با تأکید بر اینکه دولت خود را موظف به حمایت از حقوق زنان میداند، به تجربه طرح «همپناه» اشاره کرد و گفت: این طرح نمونهای از تبدیل یک ایده اولیه به اقدام عملی است و ارائه این تجربه در جمع مشاوران دستگاهها با هدف یادگیری سازمانی، شناسایی خلأها و پیدا کردن نقاط شکست انجام شده است.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای مختلف اظهار کرد: باید بازیگران مختلفی که در این عرصه فعالیت میکنند، گردهم جمع شوند و انرژیها حول یک محور متمرکز شود؛ چون وقتی هر مجموعه در یک مسیر حرکت میکند، ممکن است با وجود صرف منابع و انرژی فراوان، جامعه هدف همچنان نتواند خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند.
وی سیاستگذاری مبتنی بر داده را از رویکردهای مورد تأکید دولت دانست و یادآور شد: باید با استفاده از دادهها و با دقت بیشتری بدانیم درباره چه کسی، با چه شرایطی، در چه مکانی و در چه بازهای صحبت میکنیم و در چه فرآیندی میخواهیم برای حل مسئله به او کمک کنیم.