کارشناس هواشناسی ایلام از کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما از روز سه‌شنبه و وزش باد نسبتاً شدید و احتمال غبار در برخی مناطق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی»کارشناس هواشناسی، با بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی گفت: طی امروز و فردا، نوسانات دمایی محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود و دما بالاتر از حد نرمال خواهد بود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه، کاهشی ۴ تا ۶ درجه‌ای در دمای هوا انتظار می‌رود و دما به محدوده نرمال بازمی‌گردد.

رستمی همچنین اظهار کرد: تا پایان هفته، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق مرزی، وجود دارد.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: برای پنجشنبه و جمعه، ناپایداری ضعیفی پیش‌بینی می‌شود و احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد که طی روز‌های آینده با تثبیت نقشه‌ها و مدل‌ها، اطلاع‌رسانی خواهد شد.