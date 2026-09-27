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کارشناس هواشناسی ایلام از کاهش ۴ تا ۶ درجهای دما از روز سهشنبه و وزش باد نسبتاً شدید و احتمال غبار در برخی مناطق استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی»کارشناس هواشناسی، با بررسی آخرین نقشههای پیشیابی گفت: طی امروز و فردا، نوسانات دمایی محسوسی پیشبینی نمیشود و دما بالاتر از حد نرمال خواهد بود.
وی افزود: از روز سهشنبه، کاهشی ۴ تا ۶ درجهای در دمای هوا انتظار میرود و دما به محدوده نرمال بازمیگردد.
رستمی همچنین اظهار کرد: تا پایان هفته، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود و احتمال گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط استان، بهویژه مناطق مرزی، وجود دارد.
کارشناس هواشناسی ادامه داد: برای پنجشنبه و جمعه، ناپایداری ضعیفی پیشبینی میشود و احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد که طی روزهای آینده با تثبیت نقشهها و مدلها، اطلاعرسانی خواهد شد.