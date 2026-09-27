مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان از افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۲ طرح در هفته گردشگری امسال با اعتباری بالغ بر سی هزار میلیارد ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدهادی طهرانی‌مقدم گفت: همزمان با هفته گردشگری امسال که با شعار دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای باز طراحی گردشگری برنامه‌ریزی شده است، تعداد ۹ طرح بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۹۲۵۵ میلیارد ریال در شهرستان‌های چابهار، زرآباد، زاهدان، سراوان افتتاح می‌شود که با بهره برداری این طرح‌ها زمینه اشتغال ۱۶۵ نفر فراهم می‌شود.

وی افزود: این طرح‌ها شامل افتتاح هتل در شهرستان چابهار با حجم سرمایه‌گذاری یک و نیم همت، مجتمع گردشگری اکوکمپ زرآباد، سه سفره‌خانه سنتی و یک مجتمع گردشگری در زاهدان، فاز دوم طرح گردشگری چیکو چابهار، مجتمع گردشگری پاکباز و سفره‌خانه سنتی نیکخواه در سراوان می‌باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان ادامه داد: در همین راستا نیز ۸ طرح بخش دولتی در شهرستان‌های نیمروز، هامون، کنارک، زرآباد، دشتیاری و زهک با اعتبار بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید که شامل برج‌های نوری کوه‌خواجه و هامونک، محوطه‌سازی حیاط مرکزی و سایبان چادری کوه‌خواجه شهرستان هامون، پرتابل خدمات بهداشتی و نمازخانه و غرفه صنایع دستی در بندر تنگ، درک و گواتر شهرستان دشتیاری و همچنین کمپ گردشگری ورود قلعه‌نو شهرستان زهک می‌باشد.

به گفته طهرانی‌مقدم، کلنگ‌زنی ۵ طرح گردشگری ویژه بخش دولتی در شهرستان‌های کنارک، چابهار، هیرمند و چابهار با اعتبار ۱۲هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال نیز از دیگر اقداماتی است که در این هفته اجرایی و کلنگ ایجاد آنها به زمین زده خواهد شد.

وی گفت: این کلنگ زنی‌ها شامل دو مجتمع گردشگری در کنارک و چابهار، یک مهمانپذیر در هیرمند، یک هتل در تیس و فاز ۳ مجتمع گردشگری چیکو در شهرستان چابهار است که در مجموع نیز پس از افتتاح، زمینه اشتغال ۱۸۱ نفر را در استان فراهم خواهند کرد.