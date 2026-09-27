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سرپرست دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین برنامه اقدام ملی برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بخش کشاورزی خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،مجتبی بازگیر، نشست تدوین برنامه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بخش کشاورزی با حضور مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و متولیان آموزش و ترویج کشاورزی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد؛ با اعلام این خبر گفت: این برنامه پس از تدوین و تصویب در کارگروه ملی، برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به تصویب سند ملی توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سال ۱۴۰۲ و ابلاغ آن در خرداد ۱۴۰۴ گفت: بر اساس این سند، کارگروه ملی تشکیل شده و یکی از حوزههای مهم مورد توجه در آن، بخش کشاورزی است.
بازگیر افزود: هدف این است که با همکاری متخصصان و متولیان بخش کشاورزی، برنامهای برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در این حوزه تدوین شود؛ برنامهای که صرفاً به دستگاههای دولتی محدود نباشد و ظرفیت تشکلها، جوامع محلی و سایر بخشهای مرتبط را نیز دربرگیرد.
بازگیر گفت: این برنامه پس از تدوین در کارگروه ملی بررسی و تصویب میشود و سپس برای طی فرآیندهای مربوط به اسناد فرهنگی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.
آموزش و اقناع؛ محور رویکردهای ایجابی
رئیس دفتر فناوری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این نشست، آموزش و اقناعسازی را از محورهای اصلی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بخش کشاورزی دانست.
دکتر قاسمپور گفت: باید اهمیت محیط زیست، پیامدهای تخریب آن برای جامعه و نسلهای آینده و مسائل مرتبط با آلودگی هوا، پسماند، زباله و فاضلاب و همچنین چالشهای زیستمحیطی بخش کشاورزی برای مخاطبان تشریح شود.
وی با اشاره به سه رویکرد آموزشی در حوزه محیط زیست افزود: آموزشهای متنی و مقایسهای، آموزشهای هنجاری و آموزشهای جهتدار زیستمحیطی میتوانند برای افزایش آگاهی و ایجاد تغییرات پایدار در رفتار افراد مورد استفاده قرار گیرند.
قاسمپور ادامه داد: در آموزشهای هنجاری میتوان با استفاده از دادهها و مقایسه وضعیت شاخصهای محیط زیستی کشور با سایر کشورها، اهمیت موضوعاتی مانند سرانه جنگل یا تعداد روزهای آلوده را برای مخاطبان روشن کرد.
وی آموزشهای جهتدار زیستمحیطی را نیز مؤثر دانست و گفت: استفاده از نمادها، رویدادها و نشانههای قابل درک برای مردم میتواند به انتقال بهتر پیامهای محیط زیستی و تغییر رفتار کمک کند.
استفاده از ظرفیت تشکلها در حفاظت از محیط زیست
رئیس دفتر فناوری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلها و انجمنها اظهار کرد: ظرفیت بخش دولتی محدود است و باید از توان انجمنها، تشکلها و اتحادیههای فعال در حوزه محیط زیست و کشاورزی برای آموزش، ترویج و پیگیری مسائل محیط زیستی استفاده کرد.
وی افزود: تشکلها میتوانند علاوه بر اقدامات آموزشی و ترویجی، در شناسایی مسائل و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده نیز نقش داشته باشند.
قاسمپور با اشاره به ضرورت تقویت رویکردهای بازدارنده در کنار اقدامات فرهنگی گفت: در کنار آموزش و فرهنگسازی، برای برخی تخلفات محیط زیستی از جمله تصرف منابع طبیعی و قطع درختان، وجود قوانین و مقررات بهروز و ضمانتهای اجرایی بازدارنده ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه اقدام باید ابتدا مخاطبان و اولویتهای محیط زیستی مشخص شوند؛ برای مثال اگر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی یکی از اولویتها باشد، باید مشخص شود این موضوع در کدام استانها و برای کدام گروههای مخاطب دنبال خواهد شد تا برنامههای آموزشی و ترویجی متناسب با شرایط هر منطقه تدوین شود.