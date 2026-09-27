به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مراسم تشییع و خاکسپاری مرحومه حاجیه سیده طلا ارجمند (دانش) امروز ساعت ۱۶ در گلزار شهدای شهر یاسوج برگزار شد.

شهید والامقام سید حسین دانش نهم فروردین ۱۳۴۵ در روستای حیدرآباد از توابع شهرستان بویراحمد دیده به جهان گشود.

تــا پایان دوره راهنمایی درس خواند و به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت.

بیست و پنجم اسفند،۱۳۶۳ در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شــهادت رسید.

پیکر او در روســتای حسین آباد لوداب شهرســتان زادگاهش به خاک سپرده شد.