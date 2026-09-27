مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی از بارش‌های طبیعی و فراتر از حد طبیعی در پاییز امسال و هوایی گرمتر از حد طبیعی در این فصل خبر داد.

پیش بینی بارش‌های طبیعی و فراتر از حد طبیعی در پاییز امسال خراسان جنوبی

پیش بینی بارش‌های طبیعی و فراتر از حد طبیعی در پاییز امسال خراسان جنوبی

مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: بارش‌های پاییزی تا اواسط مهر در حد طبیعی و از میانه مهر تا میانه آذر حدود ۵ تا ۲۵ میلیمتر فراتر از حد طبیعی پیش بینی می‌شود.

نخعی افزود: بر اساس آمار بلندمدت بارش حد طبیعی بارش استان در پاییز ۱۸.۵ میلیمتر است.

وی با بیان اینکه حد طبیعی دمای هوا در استان در پاییز ۱۴.۹ درجه سلسیوس است گفت: میانگین دما از مهرماه تا بهمن ماه یک تا دو درجه سلسیوس از حد طبیعی بالاتر خواهد بود.