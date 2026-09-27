\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647\u061b \u0646\u0634\u0633\u062a \u0645\u062c\u0645\u0639 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u062c\u0627\u0644\u0633 \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u06f5 \u0645\u0635\u0648\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0647\u200c\u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f.\n