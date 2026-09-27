به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در پی بازرسی‌های مستمرکارشناسان بهداشت محیط از واحد‌های صنفی، در شش‌ماهه امسال، حدود ۲ هزار کیلوگرم انواع مواد خوراکی غیرقابل مصرف از سطح صنوف کشف و ضبط شد.

این مواد پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ دستور دادستان شهرستان، در تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ به سایت دفن زباله منتقل و با حضور کارشناسان ناظر بهداشت محیط، پسماند شهرداری و پاسگاه عباس‌آباد معدوم شد.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین با تأکید بر اهمیت گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات بهداشتی، از شهروندان خواست موارد تخلف را از طریق سامانه کشوری ۱۹۰ گزارش کنند.

وی افزود: همه شکایات و گزارش‌های مردمی در اسرع وقت توسط کارشناسان مربوطه بررسی و پیگیری می‌شود و در صورت احراز تخلف، مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.