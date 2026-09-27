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مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی گفت: «روایت انقلاب» در گام دوم با کیفیت و اثرگذاری بیشتری تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای استان در مراسم تجلیل از گروه سرود نمایشی «روایت انقلاب» با اشاره به ظرفیت این اثر اظهار کرد: «روایت انقلاب» اثری فوقالعاده بود که توانست مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در گام دوم، این اثر را با کیفیت و اثرگذاری بیشتری تولید خواهیم کرد و تلاش میکنیم ظرفیت پخش آن در شبکههای ملی و حتی برونمرزی نیز فراهم شود.
حجازیفر با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری گفت: دستگاههای حاکمیتی وظیفه دارند از چنین آثار و مجموعههایی حمایت کنند تا زمینه برای تولید و معرفی آثار فاخر فراهم شود.