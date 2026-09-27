به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر حجازی‌فر، مدیرکل صداوسیمای استان در مراسم تجلیل از گروه سرود نمایشی «روایت انقلاب» با اشاره به ظرفیت این اثر اظهار کرد: «روایت انقلاب» اثری فوق‌العاده بود که توانست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در گام دوم، این اثر را با کیفیت و اثرگذاری بیشتری تولید خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم ظرفیت پخش آن در شبکه‌های ملی و حتی برون‌مرزی نیز فراهم شود.

حجازی‌فر با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری گفت: دستگاه‌های حاکمیتی وظیفه دارند از چنین آثار و مجموعه‌هایی حمایت کنند تا زمینه برای تولید و معرفی آثار فاخر فراهم شود.