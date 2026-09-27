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تیم حفاظت محیط زیست استان سمنان طرح پایش و اندازهگیری میزان آلودگی صوتی را اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرهنگ معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: این طرح با درخواست مردم ،برای رسیدگی به شکایات و مطالبات زیستمحیطی شهروندان و بررسی منابع ایجادکننده آلودگیهای محیطی، از جمله آلودگی صوتی اجرا شد.
وی افزود: در این پایش، میزان تراز صوتی در محل موردنظر اندازهگیری و شرایط پیرامونی و منشأ احتمالی ایجاد صدا نیز مورد بررسی قرار گرفت.
اندازهگیری و ارزیابی دقیق میزان صدا، امکان مقایسه شرایط موجود با حدود مجاز و اتخاذ تصمیم کارشناسی برای کنترل و کاهش آلودگی صوتی را فراهم میکند و در صورت احراز مغایرت، اقدامات قانونی و زیستمحیطی لازم پیگیری خواهد شد.