به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرهنگ معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: این طرح با درخواست مردم ،برای رسیدگی به شکایات و مطالبات زیست‌محیطی شهروندان و بررسی منابع ایجادکننده آلودگی‌های محیطی، از جمله آلودگی صوتی اجرا شد.

وی افزود: در این پایش، میزان تراز صوتی در محل موردنظر اندازه‌گیری و شرایط پیرامونی و منشأ احتمالی ایجاد صدا نیز مورد بررسی قرار گرفت.

اندازه‌گیری و ارزیابی دقیق میزان صدا، امکان مقایسه شرایط موجود با حدود مجاز و اتخاذ تصمیم کارشناسی برای کنترل و کاهش آلودگی صوتی را فراهم می‌کند و در صورت احراز مغایرت، اقدامات قانونی و زیست‌محیطی لازم پیگیری خواهد شد.