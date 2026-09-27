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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با گرامیداشت پنجم مهر، روز جهانی گردشگری، گفت: آینده گردشگری کیش به ایدههای تازه و جسارت در اجرای آنها نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری کیش، در پیامی با گرامیداشت فرارسیدن پنجم مهر، روز جهانی گردشگری، گفت: کیش، جزیره فرصتهای تازه است؛ فرصتی برای سفر، تجربه، سرمایهگذاری و ساختن آیندهای که گردشگری در آن به کیفیت زندگی مردم و رونق اقتصاد ایران کمک کند.
روز جهانی گردشگری، بهانهای است تا در کنار پاسداشت تلاشهای خانواده بزرگ این صنعت، از مسیر پیش رو و ایدههایی سخن بگوییم که میتوانند به حرکت و رونق تازهای در جزیره تبدیل شوند.
پیامدهای جنگ و محدودیت ظرفیت پروازی، اهمیت دسترسی پایدار به کیش را بیش از گذشته روشن کرده است. اولویت امروز ما، پیگیری افزایش ظرفیت پروازها و تسهیل سفر با همراهی دستگاههای ملی و فعالان صنعت حملونقل است. همزمان، باید با استفاده از ظرفیت مسیرهای دریایی، طراحی بستههای متنوع و اقتصادی سفر و تقویت همکاری با بخش خصوصی، راههای بیشتری برای حضور گردشگران فراهم کنیم.
آینده گردشگری کیش به ایدههای تازه و جسارت در اجرای آنها نیاز دارد؛ از رویدادهای فرهنگی و ورزشی که انگیزه سفر میسازند تا گردشگری دریایی، تجربههای بومی و خدمات هوشمندی که سفر را آسانتر و دلپذیرتر میکنند.
جوانان خلاق، کارآفرینان و سرمایهگذاران جزیره، شرکای اصلی ما در این مسیرند و وظیفه ما، تسهیل فعالیت آنان و کوتاهکردن فاصله ایده تا اجراست.
معیار موفقیت این حرکت نیز روشن است: گردشگر با رضایت بیشتری کیش را ترک کند، کسبوکارها فرصت بیشتری برای رشد داشته باشند و مردم جزیره، سهم توسعه گردشگری را در زندگی خود احساس کنند.
در این روز، بیش از همه باید قدردان کسانی باشیم که با وجود نگرانیها و تنگناها، چراغ گردشگری کیش را روشن نگه داشتهاند؛ کارکنانی که با تعهد کار میکنند، کارآفرینانی که برای حفظ اشتغال میکوشند و کیشوندانی که همچنان با مهربانی میزبان هموطنان خود هستند.
اینجانب روز جهانی گردشگری را به خانواده بزرگ این صنعت تبریک میگویم و از ایستادگی و همراهی آنان سپاسگزاری میکنم. باور دارم کیش ظرفیت عبور از این روزهای سخت و آغاز دورهای تازه از رونق با همکاری فعالان گردشگری، اصحاب رسانه و انسان رسانهها را دارد؛ با حمایت مؤثر، تصمیمهای بهموقع و گشایش واقعی در مسیر سفر.
امروز، بهترین پاسداشت روز گردشگری، برداشتن گامی عملی برای بازگشت رونق و اطمینان به زندگی مردم کیش است.