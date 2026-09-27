فرمانده انتظامی البرز با اشاره به فعالیت باند‌های شناسایی‌شده سرقت خودرو گفت: یکی از این باند‌ها هشت نفر عضو داشت که اعضای آن با اجاره خودرو‌های اینترنتی، در مسیر اقدام به سرقت خودرو از رانندگان و مال‌باختگان می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز گفت: مأموران انتظامی استان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت مردم، طی روز‌های گذشته طرح امنیت محله‌محور را در نقاط مختلف استان به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، برخورد با سارقان و مال‌خر‌ها به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان و شهرستان‌ها قرار گرفت و در این راستا ۳۶ نفر از سارقان و مرتبطان با جرایم سرقت شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی البرز با اشاره به فعالیت یکی از باند‌های شناسایی‌شده تصریح کرد: یکی از این باند‌ها هشت نفر عضو داشت که اعضای آن با اجاره خودرو‌های اینترنتی، در مسیر اقدام به سرقت خودرو از رانندگان و مال‌باختگان می‌کردند.

وی ادامه داد: تاکنون هشت دستگاه خودروی سرقتی و ۲۲ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه از اعضای این باند کشف و ضبط شده و مال‌باختگان نیز شناسایی شده‌اند.

وی گفت: پس از شناسایی مال‌باختگان، مواجهه حضوری انجام شده و تعدادی از اموال کشف‌شده نیز توسط صاحبان آنها شناسایی شده است.

فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی و دستگیری یک باند سه نفره سرقت گوشی تلفن همراه خبر داد و تصریح کرد: اعضای این باند با استفاده از شیوه سرقت به عنف، اقدام به ربودن گوشی تلفن همراه شهروندان می‌کردند.

وی افزود: تاکنون ۵۰ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی از اعضای این باند کشف شده و مال‌باختگان نیز شناسایی شده‌اند که اموال کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی به صاحبان آنها تحویل خواهد شد.

سردار القاصی‌مهر از شناسایی یک باند سرقت موتورسیکلت نیز خبر و ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده این باند، ۹ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و ضبط شده و مال‌باختگان نیز شناسایی شده‌اند.

وی گفت: برخورد با سارقان، مال‌خرها، اراذل و اوباش و همچنین خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مستمر در دستور کار مجموعه انتظامی استان البرز قرار دارد.

فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه طرح‌های مقابله با جرایم به صورت مستمر اجرا می‌شود،تصریح کرد: پلیس با هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی، برخورد قاطع و جدی با مجرمان را دنبال می‌کند تا اجازه داده نشود افراد متخلف در محلات، معابر و خیابان‌های استان جولان دهند.

سردار القاصی‌مهر افزود: استمرار این طرح‌ها با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش آرامش و آسایش شهروندان در نقاط مختلف استان دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود: پلیس از یک هفته پیش از آغاز سال تحصیلی، تمهیدات لازم را برای تأمین امنیت و مدیریت تردد در اطراف مدارس استان پیش‌بینی کرده است.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، مأموران انتظامی در اطراف مدارس، چهارراه‌ها و تقاطع‌هایی که محل تردد دانش‌آموزان است، مستقر شده‌اند تا نظم و امنیت در این نقاط برقرار باشد.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی شهروندان با پلیس تصریح کرد: حضور مأموران انتظامی در اطراف مدارس برای تأمین امنیت دانش‌آموزان و تسهیل عبور و مرور انجام شده و خانواده‌ها می‌توانند با مشاهده استقرار پلیس، از همراهی و حضور نیرو‌های انتظامی در کنار خود برای برقراری نظم و امنیت اطمینان داشته باشند.