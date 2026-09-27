به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم تجلیل از گروه سرود نمایشی «روایت انقلاب» در حاشیه هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه برگزار و از ۱۵۰نفر با مشارکت ۱۰کانون فرهنگی و هنری مساجد استان تجلیل شد.

محسن رضایی، مدیرکل ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان آذربایجان‌غربی، در مراسم تجلیل از یک سال تلاش‌های خانواده بزرگ سرود نمایشی «روایت انقلاب» که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: «روایت انقلاب» تنها یک اثر ساده نبود و اجرای این اثر در روز پایانی و در حضور جمعیت قابل توجه، حاصل تلاش و اخلاص اعضای این مجموعه بود.

وی با قدردانی از عوامل این اثر افزود: اگر کار برای خدا باشد، به برکت اخلاص و تلاش، اثرگذاری آن نیز بیشتر خواهد شد و «روایت انقلاب» نمونه‌ای از این حرکت فرهنگی و هنری است.

رضایی ادامه داد: «روایت انقلاب ۲» در واقع ادامه مسیر اصلی «روایت انقلاب» است، با این تفاوت که در مرحله جدید، این مجموعه به‌عنوان نماینده سرود کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در جشنواره فجر انقلاب اسلامی حضور خواهد داشت.

مدیرکل ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: از همین هفته، با هماهنگی مربیان و کانون‌های مساجد، فعالیت «روایت انقلاب ۲» به سرپرستی یحیی کارآمد آغاز خواهد شد و تلاش می‌کنیم فعالیت همه کانون‌ها و گروه‌های سرود را از نزدیک رصد کنیم.

وی این طرح را آغاز مسیری برای استعدادیابی عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که آثار تولیدشده از ظرفیت و کیفیت لازم برای ارائه در سطح ملی برخوردار باشند.

رضایی خاطرنشان کرد: برای اجرای «روایت انقلاب» به سراغ همه گروه‌های سرود خواهیم رفت، گروه‌ها شناسنامه‌دار می‌شوند و از ظرفیت و استعداد آنها حمایت خواهد شد.

وی از وجود حدود ۳۰ اثر و برنامه برای همکاری و انعقاد تفاهم‌نامه خبر داد و گفت: حمایت از گروه‌های سرود و ایجاد زمینه برای فعالیت منسجم‌تر آنها، از برنامه‌های جدی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان خواهد بود.