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در حاشیه هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه از یک سال تلاشهای خانواده بزرگ سرود نمایشی «روایت انقلاب» تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم تجلیل از گروه سرود نمایشی «روایت انقلاب» در حاشیه هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه برگزار و از ۱۵۰نفر با مشارکت ۱۰کانون فرهنگی و هنری مساجد استان تجلیل شد.
محسن رضایی، مدیرکل ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان آذربایجانغربی، در مراسم تجلیل از یک سال تلاشهای خانواده بزرگ سرود نمایشی «روایت انقلاب» که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: «روایت انقلاب» تنها یک اثر ساده نبود و اجرای این اثر در روز پایانی و در حضور جمعیت قابل توجه، حاصل تلاش و اخلاص اعضای این مجموعه بود.
وی با قدردانی از عوامل این اثر افزود: اگر کار برای خدا باشد، به برکت اخلاص و تلاش، اثرگذاری آن نیز بیشتر خواهد شد و «روایت انقلاب» نمونهای از این حرکت فرهنگی و هنری است.
رضایی ادامه داد: «روایت انقلاب ۲» در واقع ادامه مسیر اصلی «روایت انقلاب» است، با این تفاوت که در مرحله جدید، این مجموعه بهعنوان نماینده سرود کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در جشنواره فجر انقلاب اسلامی حضور خواهد داشت.
مدیرکل ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجانغربی با اشاره به برنامههای پیشرو گفت: از همین هفته، با هماهنگی مربیان و کانونهای مساجد، فعالیت «روایت انقلاب ۲» به سرپرستی یحیی کارآمد آغاز خواهد شد و تلاش میکنیم فعالیت همه کانونها و گروههای سرود را از نزدیک رصد کنیم.
وی این طرح را آغاز مسیری برای استعدادیابی عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که آثار تولیدشده از ظرفیت و کیفیت لازم برای ارائه در سطح ملی برخوردار باشند.
رضایی خاطرنشان کرد: برای اجرای «روایت انقلاب» به سراغ همه گروههای سرود خواهیم رفت، گروهها شناسنامهدار میشوند و از ظرفیت و استعداد آنها حمایت خواهد شد.
وی از وجود حدود ۳۰ اثر و برنامه برای همکاری و انعقاد تفاهمنامه خبر داد و گفت: حمایت از گروههای سرود و ایجاد زمینه برای فعالیت منسجمتر آنها، از برنامههای جدی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان خواهد بود.