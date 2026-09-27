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رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم با همکاری دستگاههای اجرایی، از تکمیل دوطرح حیاتی شامل خط انتقال آب و جاده دسترسی آسفالتشده در روستای شاهجرد بخش مرکزی قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ علیرضا ایراندوست با اشاره به ظرفیتهای جاری در هفته دفاع مقدس، اعلام کرد که دو طرح زیرساختی شامل ۶ کیلومتر راه دسترسی و ۷ کیلومتر خط انتقال آب به روستای شاهجرد به بهرهبرداری رسید.
وی با توضیح جزئیات این طرح ها افزود: روستای شاهجرد با ۲۰ خانوار جمعیت، پیش از این از مشکل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و جاده آسفالت رنج میبرد. این مشکل با همکاری نمایندگان مجلس، تأمین قیر و مشارکت دستگاههای راهداری و آب و فاضلاب، برطرف شده است.
رئیس بسیج سازندگی استان قم در خصوص هزینههای انجام شده اظهار داشت: برای احداث ۶ کیلومتر جاده دسترسی حدود ۲۸ میلیارد تومان و برای اجرای طرح آبرسانی نیز حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
ایراندوست در ادامه به برنامههای محرومیتزدایی در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه روستایی، برنامههای برقرسانی و اصلاح شبکه برق برای ۳۰ روستا، آبرسانی برای ۲۵ روستا طی دو ماه آینده و همچنین ساخت ۳۰ مدرسه در قالب طرحهای ملی در دستور کار قرار دارد.