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دکتر محمد میرشکرایی، مردمشناس برجسته، پژوهشگر فرهیخته و چهره ماندگار میراث فرهنگی ایران، پس از سالها مجاهدت علمی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر میرشکرایی از پژوهشگران نامآشنای فرهنگ ایران بود که سالهای ارزشمندی از عمر خویش را صرف شناخت، معرفی و پاسداری از فرهنگ و آیینهای ایرانی کرد. ریاست پژوهشکده مردمشناسی نیز بخشی از کارنامه علمی و مدیریتی ایشان بود و پژوهشها و آثار ارزشمندش، جایگاهی ماندگار برای او در میان اهالی فرهنگ و دانش کشور رقم زد.
تلاشهای مؤثر آن استاد در مسیر ثبت جهانی نوروز، این آیین کهن و ارزشمند ایرانی، از جمله خدمات ماندگاری است که نام ایشان را در تاریخ فرهنگی ایران جاودانه خواهد کرد.
محمد میرشکرایی زاده سال ۱۳۲۱ در شهر تفرش، پژوهشگر و نویسنده ایرانی در رشته مردمشناسی و مطالعات هنر است. بخشی از آثار او اختصاص به آیینهای سوگواری دارد. میرشکرایی پس از عزیمت به تهران دوره دبیرستان را در مدرسه شرف گذراند و انجمن ادبی را به همراه تعدادی از همکلاسیهای خود بنیان گذاشت.
در سال ۱۳۴۱ نیز کانون جوانان تفرش را دایر و نخستین دستنوشتههای خود را با موضوعات فرهنگی و اجتماعی در نشریه آن منتشر کرد.
وی دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی و سپس دوره دکتری را در کشور تاجیکستان گذراند و در سال ۱۳۵۲ به استخدام مرکز مردمشناسی ایران در وزارت فرهنگ و هنر درآمد و مسئولیت حوزه مرکزی (شامل استانهای امروزی تهران، قم، قزوین، و البرز) را عهدهدار شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درگذشت محمد میرشکرایی را تسلیت گفت.