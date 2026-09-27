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با حضور فرمانده راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ازشهدای نیروی دریایی ارتش درکلارآباد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، درآیین گرامیداشت شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران وشهیدناخدا دوم خلبان امیرحسین سلیمزاده، برجایگاه والای شهدا درتاریخ دفاع ازکشورونقش آنان درحفظ امنیت، استقلال و منافع ملی ایران تأکیدشد.
امیرفتاحی از فرماندهان راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: شهدای نیروی دریایی ارتش در دورههای مختلف، باحضوردر عرصههای حساس دفاعی و عملیاتی، بخشی از تاریخ پرافتخار دفاع از مرزهای آبی کشور را رقم زدهاند حماسهای که جلوههایی از آن در دوران دفاع مقدس و همچنین در مأموریتهای مختلف نیروی دریایی ارتش درآبهای سرزمینی و بینالمللی به ثبت رسیده است.
وی افزود: شهیدسلیمزاده نمونهای از پیونددانش، تخصص، شجاعت و روحیه ایثارگری بودو آنچه ازاین شهید و دیگر شهدای نیروی دریایی برای نسلهای آینده باقی میماند، تنها یک خاطره نیست بلکه مجموعهای ازارزشها، تجربیات والگوهای خدمت وفداکاری برای ایران اسلامی است.
امام جمعه کلارآباد در این مراسم گفت: شهدا بزرگترین سرمایههای معنوی ملت ایران هستند و امنیت و آرامش امروز کشور، حاصل مجاهدت و فداکاری مردانی است که در راه دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی از جان خودگذشتند.
حجتالاسلام ملکی بااشاره به ویژگیهای اخلاقی و معنوی شهیدناخدادوم خلبان امیرحسین سلیمزاده افزود:شهیدسلیمزاده نمونهای از یک نیروی مؤمن، متخصص، شجاع و ایثارگربود که در مسیر انجام وظیفه و دفاع از کشور از هیچ تلاشی دریغ نکرد.