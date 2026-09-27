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مدیر بازسازی و نوسازی دستگاهها و تجهیزات حفاری شرکت ملی حفاری ایران از پیشرفت ۸۰ درصدی تعمیرات اساسی و بازسازی دکل حفاری فوقسنگین خشکی ۶۰ فتح خبر داد و گفت: این دکل ۳ هزار اسب بخاری پس از تکمیل فرایندهای فنی و آمادهسازیهای عملیاتی، دوباره به چرخه فعالیت بازمیگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی ابهرکپور با تشریح برنامههای بازسازی و ارتقای تجهیزات حفاری این شرکت افزود: تعمیرات اساسی (Overhaul) دستگاه حفاری فوقسنگین خشکی ۶۰ فتح با توان ۳ هزار اسب بخار از تابستان سال ۱۴۰۴ در سایت بازسازی دستگاههای حفاری شرکت آغاز شده و اکنون با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در مراحل پایانی بازسازی قرار دارد.
وی افزود: پس از تکمیل فرایندهای فنی و آمادهسازیهای عملیاتی، این دستگاه به چرخه فعالیت بازخواهد گشت.
مدیر بازسازی و نوسازی دستگاهها و تجهیزات حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: این طرح با استفاده از ظرفیتهای فنی و تخصصی شرکت ملی حفاری ایران و بهرهگیری از توان پیمانکاران مجرب داخلی در حال اجراست و با توجه به حجم بالای عملیات و شرایط خاص طرح، فرایند دریافت موتور ژنراتورهای اصلی و تکمیل کاروانهای اردوگاهی نیز در حال انجام است تا زمینه برپایی دستگاه در یک موقعیت عملیاتی فراهم شود.
ابهرکپور افزود: همزمان با بازسازی دکل حفاری ۶۰ فتح، عملیات بازسازی و ارتقای دستگاه حفاری سنگین خشکی ۳۶ فتح با توان ۲ هزار اسب بخار نیز با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد در حال انجام است و بر اساس برنامه، تا پایان امسال به چرخه عملیات بازمیگردد.
وی همچنین از پیشرفت ۶۰ درصدی آمادهسازی سازه جایگزین دکل سنگین خشکی ۶۱ فتح خبر داد و گفت: با توجه به حجم برنامههای تعریفشده در حوزه بازسازی و نوسازی ناوگان، مناقصههای تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات اصلی برای ارتقا و جایگزینی تجهیزات تعدادی از دکلها نیز بر اساس برنامهریزی مدیریت امور مهندسی، در مراحل کارپردازی و اجرایی قرار دارد.
مدیر بازسازی و نوسازی دستگاهها و تجهیزات حفاری شرکت ملی حفاری ایران با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی در اجرای طرحهای نوسازی تجهیزات افزود: در این برنامهها با تمرکز بر توان سازندگان داخلی و شرکتهای توانمند دانشبنیان، تلاش میشود بخش قابل توجهی از نیازهای فنی و تجهیزاتی طرحها با اتکا به ظرفیتهای داخلی تأمین شود.
ابهرکپور با اشاره به امضای قرارداد بازسازی و ارتقای چهار دستگاه پمپ فشارقوی (پمپتراک) در بخش خدمات فنی، از اجرای طرح ارتقا و بهروزرسانی سایت ۹ هکتاری بازسازی دستگاههای حفاری خبر داد.
وی گفت: برنامه بازسازی و نوسازی دستگاههای حفاری، طیف گستردهای از تجهیزات و اجزای اصلی دستگاهها را در بر میگیرد که از جمله آنها میتوان به سازه و زیرسازه، مخازن سیال و آب، تجهیزات مکانیکی شامل دراورکس و پمپهای سیال، سیستم بالابری، موتورهای دیزل و تجهیزات برقی شامل تراکشن موتورها، الکتروموتورها، ژنراتورها و اتاق کنترل برق (SCR) و همچنین تجهیزات الکترونیک و ابزار دقیق اشاره کرد.
مدیر بازسازی و نوسازی دستگاهها و تجهیزات حفاری شرکت ملی حفاری ایران افزود: اجرای همزمان این طرحها با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تقویت ظرفیت ناوگان حفاری شرکت در دستور کار است و بازگشت دستگاههای بازسازیشده به چرخه عملیات، نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای عملیاتی و استمرار خدمات حفاری خواهد داشت.