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در راستای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان طی شش ماهه سالجاری ۱۱۰ مقطع حادثهخیز آشکارسازی و همچنین ۱۴۰ کیلومتر از شیبهای شیروانی محورهای مواصلاتی اصلاح شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت: طی شش ماهه نخست سال، عملیات خطکشی در مجموع به طول ۲۷۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.
محمدرضا دشتیزاده افزود: خطکشی راهها از جمله اقدامات مهم در حوزه نگهداری و ایمنسازی محورهای مواصلاتی به شمار میرود که نقش مؤثری در هدایت صحیح وسایل نقلیه، تفکیک مسیرهای عبوری و افزایش دید رانندگان، بهویژه در ساعات شب، دارد.
وی ادامه داد اجرای اقدامات ایمنی و نگهداری راهها با هدف ارتقای سطح ایمنی، کاهش خطرات جادهای و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد کاربران جادهای در محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر در دستور کار این اداره کل قرار دارد.